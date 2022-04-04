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Факты / Украина

С начала масштабного вторжения враг потерял около 18,3 тыс. военных – Генштаб

Марта Бондаренко редактор ленты
С начала масштабного вторжения враг потерял около 18,3 тыс. военных – Генштаб

По состоянию на 4 апреля 2022 года, общие боевые потери российского врага в живой силе составляют около 18 300 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля оккупанты потеряли 647 танков, боевых бронированных машин – 1844 единиц.

Какие еще потери понесли русские войска:

  • артиллерийские системы – 330 ед,
  • РСЗО — 107 ед,
  • средства ПВО — 54 ед,
  • самолеты – 147 ед,
  • вертолеты – 134 ед,
  • автомобильная техника — 1 273 ед,
  • корабли /катера — 7 ед,
  • цистерн из ГСМ — 76 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 ед.

Также в боях российские оккупанты потеряли специальной техники – 25 единиц, пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.

Отметим, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Фото: Генштаб ВСУ

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Источник: Генштаб ВСУ

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