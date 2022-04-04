По состоянию на 4 апреля 2022 года, общие боевые потери российского врага в живой силе составляют около 18 300 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля оккупанты потеряли 647 танков, боевых бронированных машин – 1844 единиц.

Какие еще потери понесли русские войска:

артиллерийские системы – 330 ед,

РСЗО — 107 ед,

средства ПВО — 54 ед,

самолеты – 147 ед,

вертолеты – 134 ед,

автомобильная техника — 1 273 ед,

корабли /катера — 7 ед,

цистерн из ГСМ — 76 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 ед.

Также в боях российские оккупанты потеряли специальной техники – 25 единиц, пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.

Отметим, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Фото: Генштаб ВСУ