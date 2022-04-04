По состоянию на 4 апреля 2022 года, общие боевые потери российского врага в живой силе составляют около 18 300 человек.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля оккупанты потеряли 647 танков, боевых бронированных машин – 1844 единиц.
Какие еще потери понесли русские войска:
- артиллерийские системы – 330 ед,
- РСЗО — 107 ед,
- средства ПВО — 54 ед,
- самолеты – 147 ед,
- вертолеты – 134 ед,
- автомобильная техника — 1 273 ед,
- корабли /катера — 7 ед,
- цистерн из ГСМ — 76 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 ед.
Также в боях российские оккупанты потеряли специальной техники – 25 единиц, пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.
Отметим, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Фото: Генштаб ВСУ