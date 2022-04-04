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Факти / Україна

З початку масштабного вторгнення ворог втратив близько 18,3 тис. військових – Генштаб

Марта Бондаренко редакторка стрічки
З початку масштабного вторгнення ворог втратив близько 18,3 тис. військових – Генштаб

Станом на 4 квітня 2022 року загальні бойові втрати російського ворога у живій силі становлять близько 18 300 осіб.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого окупанти втратили 647 танків, бойових броньованих машин ‒ 1 844 одиниці.

Яких ще втрат зазнали російські війська:

  • артилерійські системи – 330 од,
  • РСЗВ – 107 од,
  • засоби ППО – 54 од,
  • літаки – 147 од,
  • гелікоптери – 134 од,
  • автомобільна техніка – 1 273 од,
  • кораблі /катери – 7 од,
  • цистерн з ПММ – 76 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 од.

Також у боях російські окупанти втратили спеціальної техніки – 25 одиниць, пускових установок ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

Зазначимо, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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