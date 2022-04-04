Станом на 4 квітня 2022 року загальні бойові втрати російського ворога у живій силі становлять близько 18 300 осіб.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого окупанти втратили 647 танків, бойових броньованих машин ‒ 1 844 одиниці.

Яких ще втрат зазнали російські війська:

артилерійські системи – 330 од,

РСЗВ – 107 од,

засоби ППО – 54 од,

літаки – 147 од,

гелікоптери – 134 од,

автомобільна техніка – 1 273 од,

кораблі /катери – 7 од,

цистерн з ПММ – 76 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 од.

Також у боях російські окупанти втратили спеціальної техніки – 25 одиниць, пускових установок ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

Зазначимо, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Фото: Генштаб ЗСУ