Наступ на Слов’янськ та взяття під контроль Бражківки: дії РФ на 41-шу добу війни

Російські військові намагаються відновити наступальні дії в напрямку Слов’янська Донецької області.

Про це повідомляють у генеральному штабі Збройних сил України.

Досягнув часткового успіху ворог у напрямку Барвінкового Харківської області, просунувшись на 7 км.

Вдалося російським загарбникам взяти під контроль Бражківку, тоді як наступ на Сулигівку провалився.

Невдалими були штурмові дії російських військових поблизу Новотошківського, Нижнього, Попасної, Калинового, Степного, Рубіжного, Троїцького, Новобахмутівки, Новоселівки Другої.

Нині військові РФ відновлюють міст в Ізюмі, щоб забезпечити переправу через річку Сіверський Донець.

Житлові квартали та інфраструктура Харкова перебувають під постійними ворожими артилерійськими обстрілами.

У Борівському, Новолуганському, Солодкому, Мар’їнці, Золотій Ниві російські військові обстрілюють позиції підрозділів Збройних сил України та цивільну інфраструктуру.

Основні зусилля окупанти зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, завдавши масованих артилерійських та авіаційних ударів, а також підготовці наступальних дій у районі Золотої Ниви.

На Південнобузькому напрямку штурмові дії РФ за підтримки артилерії задля взяття під контроль Олександрівки мали частковий успіх.

Обстріляли окупанти з артилерії позиції Збройних сил України в районі Любиного, Мирного, Копанів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 41-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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