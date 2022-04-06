Завдяки гуманітарним коридорам у вівторок, 5 квітня, вдалося евакуювати 3 846 людей.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей. З них 1 496 людей з Маріуполя та 720 людей з міст: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь.

– По дорозі цими автобусами евакуювали маріупольців та місцевих мешканців з міста Бердянськ. Також за колоною автобусів слідує понад 40 приватних автомобілів. Найближчим часом 400 людей будуть у безпеці в Запоріжжі, – зазначила вона.

Водночас колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалася у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, після блокування у місті Мангуш, була вимушена повернутись.

Також до Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які відправили зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна. З Луганської області вдалося евакуювати 1 080 людей.