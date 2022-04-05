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Факты / Украина

В Изюме россияне обстреливают мирных жителей, чтобы обвинить в этом ВСУ – Генштаб

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
техніка РФ

На территории России продолжается скрытая мобилизация с целью комплектования подразделений, которые понесли потери во время войны в Украине.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— В Западном военном округе РФ с целью комплектования подразделений, понесших потери на территории Украины, проводится скрытая мобилизация. Кроме того, командование вооруженных сил Российской Федерации пытается восполнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений, — говорится в сообщении.

В Читинском суворовском военном училище МВД России проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в “специальной операции” за пределами РФ.

Значительная часть преподавателей отказалась от возможного привлечения к “выполнению задач” и готова к увольнению с военной службы.

По данным Генштаба, в городе Изюм российские окупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных сил Украины. С этой целью производят обстрелы населенного пункта и создают вид “документирования”.

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