Международная организация по миграции (МОМ) во вторник, 5 апреля, опубликовала отчет, согласно которому в Украине являются внутренне перемещенными лицами более 7,1 млн человек.

Сообщается, что с момента первого опроса МОМ 16 марта число внутренне перемещенных лиц выросло на 10%.

– Срочно необходимы гуманитарные коридоры, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц и обеспечить безопасную транспортировку и доставку столь необходимой гуманитарной помощи для быстрой помощи внутренне перемещенным лицам, – прокомментировал ситуацию генеральный директор МОМ Антонио Виторино.

По данным опроса, более 50% перемещенных домохозяйств имеют детей, 57% – пожилых и 30% – людей с хроническими заболеваниями.

В МОМ уточняют, что более трети перемещенных домохозяйств указали, что у них не было дохода за последний месяц.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из Украины в соседние страны уехало более 4,2 млн человек, а с начала российского вторжения в конце февраля в общей сложности было перемещено не менее 11,3 млн человек.