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Факти / Україна

В Україні внутрішньо переміщеними особами є понад 7,1 млн осіб – доповідь

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Переселенці

Міжнародна організація з міграції (МОМ) у вівторок, 5 квітня, опублікувала звіт, згідно з яким в Україні є внутрішньо переміщеними особами понад 7,1 млн осіб.

Повідомляється, що з моменту першого опитування МОМ 16 березня кількість внутрішньо переміщених осіб зросла на 10%.

– Терміново необхідні гуманітарні коридори, щоб забезпечити безпечну евакуацію цивільних осіб та забезпечити безпечне транспортування та доставку такої необхідної гуманітарної допомоги для швидкої допомоги внутрішньо переміщеним особам, – прокоментував ситуацію генеральний директор МОМ Антоніо Віторіно.

За даними опитування, понад 50% переміщених домогосподарств мають дітей, 57% – літніх та 30% – людей з хронічними захворюваннями.

У МОМ уточнюють, що понад третина переміщених домогосподарств вказали, що вони не мали доходу за останній місяць.

За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, з України до сусідніх країн виїхало понад 4,2 млн осіб, а з початку російського вторгнення наприкінці лютого загалом було переміщено не менше 11,3 млн людей.

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