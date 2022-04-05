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Факты / Мир

Зеленский призвал забрать у РФ право вето на решение Совбеза ООН по ее агрессии

Анастасия Гевко редактор ленты
радбез оон

Президент Украины Владимир Зеленский призвал отстранить Российскую Федерацию от блокирования решения Совбеза ООН. Так, он призвал забрать у нее право вето по вопросам, которые касаются ее агрессии.

– Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в ООН в “право смерти”… У вас есть два пути – либо устранить Россию как источник войны, чтобы Россия не блокировала решения, связанные с ее собственной агрессией, и тогда мы сделаем все, чтобы установился мир. Второй вариант – самоустранитесь. Если кроме разговоров вы ни на что не способны, то другого варианта не остается. Украине нужен мир, Европе нужен мир, всему миру нужен мир, – сказал Зеленский.

Напомним, у России, как у страны, которая является постоянным членом ООН, есть право накладывать вето на решения организации. Она не единожды пользовалась им, когда принимались решения, осуждающие ее агрессию и военные действия против Украины.

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