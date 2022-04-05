Зеленский призвал забрать у РФ право вето на решение Совбеза ООН по ее агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский призвал отстранить Российскую Федерацию от блокирования решения Совбеза ООН. Так, он призвал забрать у нее право вето по вопросам, которые касаются ее агрессии.

– Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в ООН в “право смерти”… У вас есть два пути – либо устранить Россию как источник войны, чтобы Россия не блокировала решения, связанные с ее собственной агрессией, и тогда мы сделаем все, чтобы установился мир. Второй вариант – самоустранитесь. Если кроме разговоров вы ни на что не способны, то другого варианта не остается. Украине нужен мир, Европе нужен мир, всему миру нужен мир, – сказал Зеленский.

Напомним, у России, как у страны, которая является постоянным членом ООН, есть право накладывать вето на решения организации. Она не единожды пользовалась им, когда принимались решения, осуждающие ее агрессию и военные действия против Украины.