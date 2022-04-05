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Факти / Світ

Зеленський закликав забрати у РФ право вето на рішення Ради безпеки ООН щодо її агресії

Анастасія Гевко редакторка стрічки
радбез оон

Президент України Володимир Зеленський закликав усунути Російську Федерацію від блокування рішення Ради безпеки ООН. Так, він закликав забрати у неї право вето з питань, що стосуються її агресії.

– Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето в ВНН на “право смерті”… Україна потребує рішення від Ради безпеки ООН щодо забезпечення миру. Якщо ви не знаєте, як це зробити – або усуньте її як агресора від блокування рішень щодо її ж війни, або покажіть, як можна переформатуватися та працювати справді заради миру, – сказав Зеленський.

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