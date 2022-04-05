Зеленський закликав забрати у РФ право вето на рішення Ради безпеки ООН щодо її агресії

Президент України Володимир Зеленський закликав усунути Російську Федерацію від блокування рішення Ради безпеки ООН. Так, він закликав забрати у неї право вето з питань, що стосуються її агресії.

– Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето в ВНН на “право смерті”… Україна потребує рішення від Ради безпеки ООН щодо забезпечення миру. Якщо ви не знаєте, як це зробити – або усуньте її як агресора від блокування рішень щодо її ж війни, або покажіть, як можна переформатуватися та працювати справді заради миру, – сказав Зеленський.