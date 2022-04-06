За время полномасштабной войны в Украине, с 24 февраля по 6 апреля, российские захватчики потеряли около 18,6 тыс. личного состава.

Только за сутки боевых действий в Украине армия РФ потеряла около сотни военных.

Уничтожили украинские защитники также восемь танков и три боевых бронированных машины.

Не досчитался враг также двух единиц автомобильной техники, такого же количества беспилотников, а также одного вертолета.

Тем временем группировка Воздушных сил ВСУ в течение 5 апреля уничтожила восемь крылатых ракет.

В общем российские военные потеряли:

около 18,6 тыс. личного состава,

684 танка,

1 861 боевую бронированную машину,

332 единицы артиллерийских систем,

107 единиц реактивных систем залпового огня,

55 единиц средств противовоздушной обороны,

150 самолетов,

135 вертолетов,

1 324 единицы автомобильной техники,

семь кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

96 беспилотников оперативно-тактического уровня,

25 единиц специальной техники,

четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 42-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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