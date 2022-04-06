За время полномасштабной войны в Украине, с 24 февраля по 6 апреля, российские захватчики потеряли около 18,6 тыс. личного состава.
Только за сутки боевых действий в Украине армия РФ потеряла около сотни военных.
Уничтожили украинские защитники также восемь танков и три боевых бронированных машины.
Не досчитался враг также двух единиц автомобильной техники, такого же количества беспилотников, а также одного вертолета.
Тем временем группировка Воздушных сил ВСУ в течение 5 апреля уничтожила восемь крылатых ракет.
В общем российские военные потеряли:
- около 18,6 тыс. личного состава,
- 684 танка,
- 1 861 боевую бронированную машину,
- 332 единицы артиллерийских систем,
- 107 единиц реактивных систем залпового огня,
- 55 единиц средств противовоздушной обороны,
- 150 самолетов,
- 135 вертолетов,
- 1 324 единицы автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 96 беспилотников оперативно-тактического уровня,
- 25 единиц специальной техники,
- четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 42-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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