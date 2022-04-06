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Факты / Украина

Армия РФ за время войны в Украине сократилась приблизительно на 18,6 тыс. человек

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

За время полномасштабной войны в Украине, с 24 февраля по 6 апреля, российские захватчики потеряли около 18,6 тыс. личного состава.

Только за сутки боевых действий в Украине армия РФ потеряла около сотни военных.

Уничтожили украинские защитники также восемь танков и три боевых бронированных машины.

Не досчитался враг также двух единиц автомобильной техники, такого же количества беспилотников, а также одного вертолета.

Тем временем группировка Воздушных сил ВСУ в течение 5 апреля уничтожила восемь крылатых ракет.

В общем российские военные потеряли:

  • около 18,6 тыс. личного состава,
  • 684 танка,
  • 1 861 боевую бронированную машину,
  • 332 единицы артиллерийских систем,
  • 107 единиц реактивных систем залпового огня,
  • 55 единиц средств противовоздушной обороны,
  • 150 самолетов,
  • 135 вертолетов,
  • 1 324 единицы автомобильной техники,
  • семь кораблей (катеров),
  • 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
  • 96 беспилотников оперативно-тактического уровня,
  • 25 единиц специальной техники,
  • четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 42-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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