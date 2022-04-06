Армія РФ за час війни в Україні скоротилась на близько 18,6 тис. осіб

За час повномасштабної війни в Україні, із 24 лютого до 6 квітня, російські загарбники втратили близько 18,6 тис. особового складу.

Лише за добу бойових дій в Україні армія РФ втратила близько сотні військових.

Знищили українські захисники також вісім ворожих танків та три бойові броньовані машини.

Не дорахувався ворог також двох одиниць автомобільної техніки, такої ж кількості безпілотників, а також одного гелікоптера.

Тим часом угруповання Повітряних сил ЗСУ упродовж 5 квітня знищило вісім крилатих ракет.

Загалом російські військові втратили:

близько 18,6 тис. особового складу,

684 танки,

1 861 бойову броньовану машину,

332 одиниці артилерійських систем,

107 одиниць реактивних систем залпового вогню,

55 одиниць засобів протиповітряної оборони,

150 літаків,

135 гелікоптерів,

1 324 одиниці автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

96 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

25 одиниць спеціальної техніки,

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 42-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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