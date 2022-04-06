Армія РФ за час війни в Україні скоротилась на близько 18,6 тис. осіб

За час повномасштабної війни в Україні, із 24 лютого до 6 квітня, російські загарбники втратили близько 18,6 тис. особового складу.
Лише за добу бойових дій в Україні армія РФ втратила близько сотні військових.
Знищили українські захисники також вісім ворожих танків та три бойові броньовані машини.
Не дорахувався ворог також двох одиниць автомобільної техніки, такої ж кількості безпілотників, а також одного гелікоптера.
Тим часом угруповання Повітряних сил ЗСУ упродовж 5 квітня знищило вісім крилатих ракет.
Загалом російські військові втратили:
- близько 18,6 тис. особового складу,
- 684 танки,
- 1 861 бойову броньовану машину,
- 332 одиниці артилерійських систем,
- 107 одиниць реактивних систем залпового вогню,
- 55 одиниць засобів протиповітряної оборони,
- 150 літаків,
- 135 гелікоптерів,
- 1 324 одиниці автомобільної техніки,
- сім кораблів (катерів),
- 76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
- 96 безпілотників оперативно-тактичного рівня,
- 25 одиниць спеціальної техніки,
- чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 42-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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