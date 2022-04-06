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Факти / Україна

Армія РФ за час війни в Україні скоротилась на близько 18,6 тис. осіб

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

За час повномасштабної війни в Україні, із 24 лютого до 6 квітня, російські загарбники втратили близько 18,6 тис. особового складу.

Лише за добу бойових дій в Україні армія РФ втратила близько сотні військових.

Знищили українські захисники також вісім ворожих танків та три бойові броньовані машини.

Не дорахувався ворог також двох одиниць автомобільної техніки, такої ж кількості безпілотників, а також одного гелікоптера.

Тим часом угруповання Повітряних сил ЗСУ упродовж 5 квітня знищило вісім крилатих ракет.

Загалом російські військові втратили:

  • близько 18,6 тис. особового складу,
  • 684 танки,
  • 1 861 бойову броньовану машину,
  • 332 одиниці артилерійських систем,
  • 107 одиниць реактивних систем залпового вогню,
  • 55 одиниць засобів протиповітряної оборони,
  • 150 літаків,
  • 135 гелікоптерів,
  • 1 324 одиниці автомобільної техніки,
  • сім кораблів (катерів),
  • 76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
  • 96 безпілотників оперативно-тактичного рівня,
  • 25 одиниць спеціальної техніки,
  • чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 42-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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