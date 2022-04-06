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Факты / Украина

В Украине появился чат-бот для поиска пропавших во время войны — инструкция

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Украине появился чат-бот для поиска пропавших во время войны — инструкция

Украинские разработчики создали чат-бот Знайди родину, позволяющий установить утраченную связь с близкими и родными.

Ниже представлена видеоинструкция, как пользоваться чат-ботом. Пока он доступен в мессенджере Telegram.

Для начала работы необходимо пройти регистрацию, ответив на несколько вопросов:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения.
3. Место постоянного жительства.
4. Место временного проживания.
5. Номера мобильных телефонов, по которым вас знали.

После этого откроется возможность поиска человека в чат-боте – он производится только по номеру телефона. Для быстрого и оперативного поиска человек также должен быть зарегистрирован в чат-боте Знайди родину.

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