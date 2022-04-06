В Україні з’явився чат-бот для пошуку зниклих під час війни – інструкція

Українські розробники створили чат-бот Знайди родину, який дозволяє встановити втрачений зв’язок з близькими та рідними.
Нижче подається відеоінструкція, як користуватися чат-ботом. Наразі він доступний у месенджері Telegram.
Для початку роботи необхідно пройти реєстрацію, відповівши на декілька запитань:
1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Дата народження.
3. Місце постійного проживання.
4. Місце тимчасового проживання.
5. Номери мобільних телефонів, за якими вас знали.
Після цього відкриється можливість пошуку людини у чат-боті – він здійснюється лише за номером телефону. Для швидкого та оперативного пошуку людина також повинна бути зареєстрована у чат-боті Знайди родину.