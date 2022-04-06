В Україні з’явився чат-бот для пошуку зниклих під час війни – інструкція

Українські розробники створили чат-бот Знайди родину, який дозволяє встановити втрачений зв’язок з близькими та рідними.

Нижче подається відеоінструкція, як користуватися чат-ботом. Наразі він доступний у месенджері Telegram.

Для початку роботи необхідно пройти реєстрацію, відповівши на декілька запитань:

1. Прізвище, ім’я, по батькові.

2. Дата народження.

3. Місце постійного проживання.

4. Місце тимчасового проживання.

5. Номери мобільних телефонів, за якими вас знали.

Після цього відкриється можливість пошуку людини у чат-боті – він здійснюється лише за номером телефону. Для швидкого та оперативного пошуку людина також повинна бути зареєстрована у чат-боті Знайди родину.