Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 42 день війни
Вбили Вбили
167 дітей
Поранили Поранили
>279 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

В Україні з’явився чат-бот для пошуку зниклих під час війни – інструкція

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
В Україні з’явився чат-бот для пошуку зниклих під час війни – інструкція

Українські розробники створили чат-бот Знайди родину, який дозволяє встановити втрачений зв’язок з близькими та рідними.

Нижче подається відеоінструкція, як користуватися чат-ботом. Наразі він доступний у месенджері Telegram.

Для початку роботи необхідно пройти реєстрацію, відповівши на декілька запитань:

1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Дата народження.
3. Місце постійного проживання.
4. Місце тимчасового проживання.
5. Номери мобільних телефонів, за якими вас знали.

Після цього відкриється можливість пошуку людини у чат-боті – він здійснюється лише за номером телефону. Для швидкого та оперативного пошуку людина також повинна бути зареєстрована у чат-боті Знайди родину.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка