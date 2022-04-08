Либанова оценила, какие профессии будут самыми востребованными в послевоенной Украине

Профессор, директор Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАНУ Элла Либанова оценила, что ожидает рынок труда в Украине после окончания войны, и назвала профессии, которые будут самыми востребованными.

– Рынок очень изменится. Наиболее востребованными будут, конечно, профессии, которые связаны с восстановлением Украины. Строители и все, кто связан со строительной отраслью. Одно рабочее место в строительстве – это шесть-семь рабочих мест в смежных отраслях, обслуживающих строительную отрасль. Восстановление мостов, аэродромов, дорог, предприятий. Строительство будет огромным. Оно будет обязательно, – отметила Либанова.

По ее словам, еще одной отраслью, которая будет пользоваться огромным спросом, станет та, что касается пищевой промышленности.

– У Украины очень классная аграрная основа, но нет перерабатывающей промышленности в таких масштабах, в которых она должна быть. Скажем, единственное, что мы сделали исключительно – уже не возим подсолнечник, а вывозим масло. Пищевая промышленность – это очень большое количество рабочих мест, – сообщила профессор.

Она добавила, что большой спрос также будет на все то, что уже было в Украине перед войной, так как все будет восстанавливаться.