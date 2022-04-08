Професор, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАНУ Елла Лібанова оцінила, що очікує на ринок праці в Україні після закінчення війни, та назвала професії, на які буде найбільший попит.

– Ринок дуже зміниться. Найбільший попит буде, звісно, на професії, пов’язані з відновленням України. Будівельники та всі, хто пов’язаний з будівельною галуззю. Одне робоче місце у будівництві – це шість-сім робочих місць у суміжних галузях, які обслуговують будівельну галузь. Відновлення мостів, аеродромів, доріг, підприємств. Будівництво буде величезним. Воно буде обов’язковим, – зазначила Лібанова.

За її словами, ще однією галуззю, яка матиме величезний попит, стане та, що стосується харчової промисловості.

– Україна має дуже класну аграрну основу, але немає переробної промисловості в таких масштабах, у яких вона має бути. Скажімо, єдине, що ми зробили виключно – вже не возимо соняшник, а вивозимо олію. Харчова промисловість – це дуже багато робочих місць, – повідомила професор.

Вона додала, що великий попит також буде на те, що вже було в Україні перед війною, тому що все відновлюватиметься.