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Факты / Украина

В Конотопе населению спишут часть долгов за коммуналку

Татьяна Забожко редактор ленты
В Конотопе населению спишут часть долгов за коммуналку

В Конотопе Сумской области спишут долги населения за март. Об этом со ссылкой на главу общины Артема Семенихина сообщил руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В частности, речь идет о списании долгов за водоснабжение и содержание придомовых территорий.

– Кто уже заплатил – тому сделают перерасчет, – заметил в своем ежедневном отчете Дмитрий Живицкий.

Также в Конотопе на рассмотрении находится вопрос оплаты за отопление.

В настоящее время областные власти помогают общинам с решением вопроса о выплате заработной платы педагогам и в организации образовательного процесса для перемещенных лиц.

А также оказывают помощь предприятиям, пострадавшим в результате обстрелов и бомбардировок российских войск.

– Экономика области должна работать. Для этого делаем все возможное в военное время, – добавил глава ОВА.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении призвал руководителей общин и депутатов в тех областях, где нет угрозы и непосредственных столкновений с врагом на земле, делать все возможное для возвращения граждан домой.

По словам главы государства, нужно, чтобы люди возвращались к работе, потому что работающая экономика – это так же важно, как и храбрая крепкая армия.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 43-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Дмитрий Живицкий

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Фото: Depositphotos

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