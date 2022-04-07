У Конотопі населенню спишуть частину боргів за комуналку

У Конотопі Сумської області спишуть борги населення за березень. Про це з посиланням на голову громади Артема Семеніхіна повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зокрема, ідеться про списання боргів за водопостачання та утримання прибудинкових територій.

– Хто вже заплатив – тому зроблять перерахунок, – зауважив у своєму щоденному звіті Дмитро Живицький.

Також у Конотопі на розгляді перебуває питання щодо оплати за опалення.

Нині обласна влада допомагає громадам із вирішенням питання щодо виплати заробітної плати освітянам та організації освітнього процесу для переміщених осіб.

А також надає допомогу підприємствам, що постраждали внаслідок обстрілів та бомбардувань російських військ.

– Економіка області має працювати. Для цього робимо все можливе у воєнний час, – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні закликав керівників громад та депутатів у тих областях, де немає загрози та безпосередніх зіткнень із ворогом на землі, робити все можливе для повернення громадян додому.

За словами глави держави, потрібно, щоб люди повертались до роботи, бо економіка, що працює, – це так само важливо, як і хоробра міцна армія.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 43-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Дмитро Живицький