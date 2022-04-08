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Факты / Украина

МАГАТЭ проверит радиационный фон на месте окопов российских войск в зоне ЧАЭС

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Зона відчуження Чорнобиль

Международное агентство по атомной энергии отправит свою миссию в зону Чернобыльской атомной электростанции для осуществления радиологической оценки на месте строительства русскими войсками фортификационных сооружений на загрязненной территории.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

— Очень важно, чтобы МАГАТЭ совершило поездку в Чернобыль, чтобы мы могли принять срочные меры для помощи Украине в обеспечении ядерной безопасности. Я в тесных консультациях с нашими украинскими коллегами, чтобы как можно быстрее организовать такой визит, — отметил Гросси.

Также в агентстве рассказали, что они ознакомились с недавно распространенными украинскими властями кадрами с беспилотника, где видны вырытые окопы, но смогут сделать независимую радиологическую оценку только после того, как его эксперты побывают на месте.

В то же время МАГАТЭ в очередной раз подчеркнуло, что до сих пор не может подтвердить сообщения о том, что российские военные получили высокие дозы радиации во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

31 марта войска РФ покинули зону ЧАЭС. Сейчас там работают украинские военные, занимающиеся, в том числе разминированием.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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