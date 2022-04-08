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Факти / Україна

МАГАТЕ перевірить радіаційний стан на місці окопів російських військ у зоні ЧАЕС

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Зона відчуження Чорнобиль

Міжнародне агентство з атомної енергії відправить свою місію до зони Чорнобильської атомної електростанції для здійснення радіологічної оцінки на місці будівництва російськими військами фортифікаційних споруд на забрудненій території.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

– Дуже важливо, щоб МАГАТЕ здійснило поїздку до Чорнобиля, щоб ми могли вжити термінових заходів для допомоги Україні у забезпеченні ядерної безпеки. Я в тісних консультаціях з нашими українськими колегами, щоб якнайшвидше організувати такий візит, – зазначив Гроссі.

Також в агентстві розповіли, що вони ознайомилися з нещодавно поширеними українською владою кадрами з безпілотника, де видно вириті окопи, але зможуть зробити незалежну радіологічну оцінку лише після того, як його експерти побувають на місці.

Водночас МАГАТЕ в черговий раз підкреслило, що досі не може підтвердити повідомлення про те, що російські військові отримали високі дози радіації під час перебування в Чорнобильській зоні відчуження.

31 березня війська РФ покинули зону ЧАЕС. Зараз там працюють українські військові, що займаються в тому числі розмінуванням.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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