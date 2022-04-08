На 8 апреля в Украине согласовали работу 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Гумкоридоры будут работать по следующим маршрутам:
Донецкая область
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область
- Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусах).
- Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусах).
Место сбора: ул. Шевченко, 5
- Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте).
В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.
- Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте).
Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область
- Северодонецк – Бахмут.
Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут.
Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут.
Место сбора: ул. Первомайская, 42
- с. Горское – Бахмут.
Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
На днях Ирина Верещук призвала жителей Харьковской, Луганской и Донецкой областей эвакуироваться в более безопасные регионы, чтобы не оказаться под огнем и угрозой гибели.
Источник: Ирина Верещук