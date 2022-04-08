На 8 апреля в Украине согласовали работу 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Гумкоридоры будут работать по следующим маршрутам:

Донецкая область

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусах).

Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусах).

Место сбора: ул. Шевченко, 5

Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте).

В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.

Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте).

Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область

Северодонецк – Бахмут.

Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут.

Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут.

Место сбора: ул. Первомайская, 42

с. Горское – Бахмут.

Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

На днях Ирина Верещук призвала жителей Харьковской, Луганской и Донецкой областей эвакуироваться в более безопасные регионы, чтобы не оказаться под огнем и угрозой гибели.

Источник: Ирина Верещук