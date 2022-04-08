На 8 квітня в Україні погодили роботу 10 гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Про це повідомила міністр з питань реінтеграії тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Гумкоридори працюватимуть за такими маршрутами:
Донецька область
- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область
- Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
- Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
Місце зборів: вул. Шевченка, 5
- Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті).
У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.
- Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті).
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область
- Сєвєродонецьк – Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- с. Гірське – Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут.
Днями Ірина Верещук заклилкала жителів Харківської, Луганської та Донецької областей евакуюватися у безпечніші регіони, щоб не опинитися під вогнем і загрозою загибелі.
Джерело: Ірина Верещук