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Факти / Україна

На 8 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів – Верещук

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
На 8 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів – Верещук

На 8 квітня в Україні погодили роботу 10 гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Про це повідомила міністр з питань реінтеграії тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Гумкоридори працюватимуть за такими маршрутами:

Донецька область

  • Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

  • Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
  • Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).

Місце зборів: вул. Шевченка, 5

  • Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті).

У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.

  • Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті).

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Луганська область

  • Сєвєродонецьк – Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

  • Лисичанськ – Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

  • Попасна – Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

  • с. Гірське – Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

  • Рубіжне – Бахмут.

Днями Ірина Верещук заклилкала жителів Харківської, Луганської та Донецької областей евакуюватися у безпечніші регіони, щоб не опинитися під вогнем і загрозою загибелі.

Джерело: Ірина Верещук

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