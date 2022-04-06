Есть возможность – эвакуируйтесь: Верещук обратилась к жителям горячих точек

Чтобы не оказаться под огнем и угрозой гибели, жителям Харьковской, Луганской и Донецкой областей лучше сейчас эвакуироваться в более безопасные регионы, пока есть такая возможность, заявила в эфире телемарафона вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, освобождение Киевской и Черниговской областей произошло не по доброй воле РФ перед очередным раундом переговоров, как это пытается подать российский диктатор, – это жест железной воли ВСУ и всех украинцев.

– Именно поэтому руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донетчины просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно, – объяснила Верещук.

Она отметила, что это нужно сделать именно сейчас, чтобы не было поздно:

– Потому что люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать, и мы не сможем помочь. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Сейчас она еще есть, – сказала вице-премьер.

На сегодня, 6 апреля, согласовано 11 гуманитарных коридоров для эвакуации населения из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара, Гуляйполя в Запорожье на собственном транспорте, а также из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Рубежного и Горного в город Бахмут.

Фото: Мінреінтеграції України