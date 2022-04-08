Наглядова рада меморіалу Бабин Яр вважає воєнним злочином звірства рашистів у Бучі (заява)

Члени Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр вважають воєнним злочином звірства російських загарбників у Бучі та інших містах України. Це огидні та підлі злочини. Вони атакують принципи, на яких побудоване наше життя. Вони уособлюють чисте зло. Очевидно, вони були здійснені за наказом і є частиною планомірної політики російського керівництва. Напад Росії на мирну Україну сам собою – це не тільки війна, а воєнний злочин. На думку спадає аналогія з нападом Німеччини на Польщу в 1939 році.

Масові вбивства дітей, жінок та старих людей, а також тортури і вбивства людей зі зв’язаними руками пострілом у потилицю, захоронення у братських могилах повторюють почерк німецьких нацистів під час Другої світової війни.

Ми як представники організації, що займається дослідженням та комеморацією Голокосту, переконані, що блокада мирних міст, коли десятки тисяч людей залишаються без води та їжі і змушені страждати від холоду та хвороб, свідчить про бажання агресора зламати волю України бути вільною та незалежною, вбивши якомога більше людей. Це навмисний злочин проти українського народу та людства.

Ми глибоко обурені, що такі жахливі злочини здійснюються у 21 столітті. Ця політика розлюднення українців здійснюється Росією не лише у гарячу фазу війни. Їй передувала тривала лицемірна пропагандистська підготовка. Російська влада цинічно спотворила важливі слова. Під абсурдним приводом “боротьби з нацизмом” вона реалізує свої справжні імперіалістичні цілі. Це не тільки кричущий злочин проти народу України, а й наруга над пам’яттю жертв німецького нацизму та жахливої політики Голокосту.

Натан Щаранський

Рабин Яків Дов Блайх

Віктор Пінчук

Рональд Лаудер

Леонід Кравчук

Александр Квасьнєвський

Володимир Кличко

Джо Ліберман

Святослав Вакарчук

Макс Яковер

Світлана Алексієвіч

Йошка Фішер