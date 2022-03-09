Путину не докладывают о позоре армии РФ в Украине — Bellingcat

Президенту РФ Владимиру Путину окружение не докладывает полную информацию по вторжению в Украину. В частности, ему не рассказывают, что 100% населения страны против оккупантов.

Об это рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире телемарафона.

— Как сегодня работает росссийская пропаганда, изменилось ли ее направление?

— Она работает довольно эффективно на свою аудиторию. И буквально по нолям для иностранной аудитории. Вот это главное изменение. Сравнивая с 2014 годом, когда им удалось повлиять на часть западного мнения, теперь в Европе нет ни одного адекватного человека, который бы поверил в эти фейки.

Но, к сожалению, для российской аудитории это работает. Для меня было грустным узнать, что даже люди, которые две недели назад использовали интернет для поиска правильной информации, после закрытия Twitter, Facebook, YouTube, ТВ Дождь, просто перестали искать.

Поэтому иногда получая информацию по ТВ, ВКонтакте, у них несколько перевернутая картина.

Проблема не в том, что делаются фейки, а в том, что закрылись источники информации.

Проблема не в тому, що робляться фейки, а в тому, що закрилися джерела інформації.

— Мы знаем из истории, что были в России такие себе дворцовые перевороты, в частности еще за царей. Если говорить о сценарии развития в самой РФ, может ли быть такой себе дворцовый переворот, учитывая, что олигархи недовольны тем, что происходит.

— В России такое общество, что оно никогда не менялось из-за давления масс. Даже то, что было в 17-18 годах прошлого века, это была элита, которая решила что-то там поменять, используя недовольство масс. То же самое мы можем наблюдать и тут.

Есть элита, которая недовольна тем, что происходит.

Даже для многих из окружения Путина, кто не включен милитари-список, эта война была неожиданностью. У них конечно будет мотивация что-то менять, используя недовольство людей, которое появится, когда матери поймут, что тысячи, а не сотни их сыновей мертвы. А мы уже будем ждать протесты, которые будут спонсированы олигархами.

— Знает ли сам Путин, как его армия позорится в Украине, какие преступления она совершает? Ведь многие говорят, что Путин находится в информационном вакууме.

— Я об этом долго думал, еще с 2017 года, когда мы делали расследование об обстреле Мариуполя в феврале 2015-го. Мы тогда делали это расследование на основе сотен часов телефонных разговоров, которые нам передало ваше правительство, чтобы независимо оценить, кто именно стрелял.

И вот тогда я заметил, что о многих поражениях и провалах не докладывается на верх правдиво. Если посмотреть на сегодняшние события, когда провалов намного больше, то я уверен, что о них не докладывается. До Путина не доходит полная картина провала.

С другой стороны, внутренние источники все больше и больше готовы рассказывать. В частности, они вчера поделились тем, когда Путина проинформировали, что восемь ракет (из тех, которых уже нет в российском запасе) были выстрелены по Виннице, то президент РФ был в бешенстве.

Ведь ранее ему докладывали, что эти ракеты очень ценные. Поэтому я думаю, что что-то доходит, но многое прячется от него. Поэтому и информация о том, что 100% украинцев негативно относятся к оккупантам, скорее всего, не доходит до него. Ему просто боятся об этом докладывать.