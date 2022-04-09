В течение 44-х суток полномасштабной войны в Украине российские военные продолжали штурмовые действия на Донецком направлении.
По данным генерального штаба Вооруженных сил Украины, основные усилия враг сосредотачивает на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка.
Пытается армия Российской Федерации установить полный контроль над Мариуполем.
Тем временем украинские защитники на территории Донецкой и Луганской областей отразили семь атак врага.
Им удалось уничтожить:
- девять танков,
- семь единиц бронированной техники,
- пять единиц автомобильной техники.
Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины поразила четыре воздушных цели:
- два вертолета,
- один беспилотник,
- одну крылатую ракету.
Подробная информация сейчас уточняется.
Интенсивные обстрелы и частичная блокировка Харькова продолжаются и на Слобожанском направлении.
На Изюмском направлении армия РФ совершила безуспешное наступление в сторону Бражковки и Сулиговки.
На Южнобужском направлении обстреливал из артиллерии Марьянское, Нововоронцовку, Новогригоровку и Шевченково.
Продолжил наносить ракетные удары с территории Крымского полуострова и по населенным пунктам Одесской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 45-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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