В течение 44-х суток полномасштабной войны в Украине российские военные продолжали штурмовые действия на Донецком направлении.

По данным генерального штаба Вооруженных сил Украины, основные усилия враг сосредотачивает на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка.

Пытается армия Российской Федерации установить полный контроль над Мариуполем.

Тем временем украинские защитники на территории Донецкой и Луганской областей отразили семь атак врага.

Им удалось уничтожить:

девять танков,

семь единиц бронированной техники,

пять единиц автомобильной техники.

Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины поразила четыре воздушных цели:

два вертолета,

один беспилотник,

одну крылатую ракету.

Подробная информация сейчас уточняется.

Интенсивные обстрелы и частичная блокировка Харькова продолжаются и на Слобожанском направлении.

На Изюмском направлении армия РФ совершила безуспешное наступление в сторону Бражковки и Сулиговки.

На Южнобужском направлении обстреливал из артиллерии Марьянское, Нововоронцовку, Новогригоровку и Шевченково.

Продолжил наносить ракетные удары с территории Крымского полуострова и по населенным пунктам Одесской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 45-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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