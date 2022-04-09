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Факты / Украина

РФ не прекращает штурмовать Донбасс: какие города атакуют российские военные

Татьяна Забожко редактор ленты
РФ не прекращает штурмовать Донбасс: какие города атакуют российские военные

В течение 44-х суток полномасштабной войны в Украине российские военные продолжали штурмовые действия на Донецком направлении.

По данным генерального штаба Вооруженных сил Украины, основные усилия враг сосредотачивает на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка.

Пытается армия Российской Федерации установить полный контроль над Мариуполем.

Тем временем украинские защитники на территории Донецкой и Луганской областей отразили семь атак врага.

Им удалось уничтожить:

  • девять танков,
  • семь единиц бронированной техники,
  • пять единиц автомобильной техники.

Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины поразила четыре воздушных цели:

  • два вертолета,
  • один беспилотник,
  • одну крылатую ракету.

Подробная информация сейчас уточняется.

Интенсивные обстрелы и частичная блокировка Харькова продолжаются и на Слобожанском направлении.

На Изюмском направлении армия РФ совершила безуспешное наступление в сторону Бражковки и Сулиговки.

На Южнобужском направлении обстреливал из артиллерии Марьянское, Нововоронцовку, Новогригоровку и Шевченково.

Продолжил наносить ракетные удары с территории Крымского полуострова и по населенным пунктам Одесской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 45-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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