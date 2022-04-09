РФ не припиняє штурмувати Донбас: які міста атакують російські військові

Упродовж 44-ї доби повномасштабної війни в Україні російській військові продовжували штурмові дії на Донецькому напрямку.
За даними генерального штабу Збройних сил України, основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна й Новобахмутівка.
Намагається армія Російської Федерації встановити повний контроль над Маріуполем.
Тим часом українські захисники на території Донецької та Луганської областей відбили сім атак ворога.
Їм вдалося знищити:
- дев’ять танків,
- сім одиниць броньованої техніки,
- п’ять одиниць автомобільної техніки.
Угруповання Повітряних сил Збройних сил України вразило чотири повітряні цілі:
- два вертольоти,
- один безпілотник,
- одну крилату ракету.
Детальна інформація нині уточнюється.
Інтенсивні обстріли та часткове блокування Харкова триває й на Слобожанському напрямку.
На Ізюмському напрямку армія РФ здійснила безуспішний наступ у бік Бражківки та Сулигівки.
На Південнобузькому напрямку обстрілював з артилерії Мар’янське, Нововоронцовку, Новогригорівку й Шевченкове.
Продовжив завдавати ракетних ударів із території Кримського півострова і по населених пунктах Одеської області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 45-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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