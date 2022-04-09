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Факти / Україна

РФ не припиняє штурмувати Донбас: які міста атакують російські військові

Тетяна Забожко редакторка стрічки
РФ не припиняє штурмувати Донбас: які міста атакують російські військові

Упродовж 44-ї доби повномасштабної війни в Україні російській військові продовжували штурмові дії на Донецькому напрямку.

За даними генерального штабу Збройних сил України, основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна й Новобахмутівка.

Намагається армія Російської Федерації встановити повний контроль над Маріуполем.

Тим часом українські захисники на території Донецької та Луганської областей відбили сім атак ворога.

Їм вдалося знищити:

  • дев’ять танків,
  • сім одиниць броньованої техніки,
  • п’ять одиниць автомобільної техніки.

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України вразило чотири повітряні цілі:

  • два вертольоти,
  • один безпілотник,
  • одну крилату ракету.

Детальна інформація нині уточнюється.

Інтенсивні обстріли та часткове блокування Харкова триває й на Слобожанському напрямку.

На Ізюмському напрямку армія РФ здійснила безуспішний наступ у бік Бражківки та Сулигівки.

На Південнобузькому напрямку обстрілював з артилерії Мар’янське, Нововоронцовку, Новогригорівку й Шевченкове.

Продовжив завдавати ракетних ударів із території Кримського півострова і по населених пунктах Одеської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 45-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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