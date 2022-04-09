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Факты / Украина

Еще один обмен пленными с РФ: домой вернутся 26 украинцев

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Еще один обмен пленными с РФ: домой вернутся 26 украинцев

Украина и Россия провели третий обмен пленными с начала полномасштабной войны РФ. 9 апреля домой возвращаются еще 26 украинцев.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая девять женщин. Всего 26 наших людей, — рассказала она.

Напомним, 1 апреля в Запорожской области состоялся второй обмен пленными между Украиной и Россией. Тогда из российского плена освободили 86 украинских военных, в том числе 15 женщин.

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Источник: Ирина Верещук

Фото: Минреинтеграции

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