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Факти / Україна

Ще один обмін полоненими з РФ: додому повернуться 26 українців

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Ще один обмін полоненими з РФ: додому повернуться 26 українців

Україна і Росія провели третій обмін полоненими з початку повномасштабної війни РФ. 9 квітня додому повертаються ще 26 українців.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи дев’ять жінок. Всього 26 наших людей, – розповіла вона.

Нагадаємо, 1 квітня у Запорізькій області відбувся другий обмін полоненими між Україною та Росією. Тоді з російського полону звільнили 86 українських військових, у тому числі 15 жінок.

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Джерело: Ірина Верещук

Фото: Мінреінтеграції

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