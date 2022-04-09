Україна і Росія провели третій обмін полоненими з початку повномасштабної війни РФ. 9 квітня додому повертаються ще 26 українців.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи дев’ять жінок. Всього 26 наших людей, – розповіла вона.

Нагадаємо, 1 квітня у Запорізькій області відбувся другий обмін полоненими між Україною та Росією. Тоді з російського полону звільнили 86 українських військових, у тому числі 15 жінок.

Джерело: Ірина Верещук

Фото: Мінреінтеграції