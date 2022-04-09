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Факты / Украина

Враг через Мелитополь пытается добраться до Запорожья — Минобороны Британии

Илья Нежигай редактор ленты
Враг через Мелитополь пытается добраться до Запорожья — Минобороны Британии

Украинские Вооруженные силы ведут контрнаступление в Херсонской и Запорожской областях, вступая в бои с враждебными силами РФ.

Это следует из актуальной карты боевых действий за 9 апреля, которую опубликовало Министерство обороны Великобритании.

На севере, с территорий Киевской, Сумской и Черниговской областей, российские войска уже полностью выведены с территории Украины в Беларусь и РФ.

В настоящее время бои идут на территории Луганской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и юге Запорожской областей.

ВСУ осуществляют контрнаступление из Николаевской и Запорожской областей, которое направлено на Херсонщину.

На Харьковщине враг обошел областной центр и, обогнув город Изюм, наступает в направлении Краматорска.

С территории временно оккупированного Крыма и южного направления враг наступает на Мариуполь через Бердянск, а через территорию Мелитополя враг идет в направлении Запорожья.

При этом Мариуполь и дальше остается в окружении, где идут тяжелые бои, защитники Украины не сдали город.

Часть территорий Запорожской, Харьковской и Донецкой областей обозначена как “спорная территория”, где ведутся бои сил украинской защиты с враждебными силами оккупанта.

Смотрите также ежедневно обновляемую интерактивную карту боевых действий в Украине.

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Фото: Сухопутные войска ВСУ

Источник: Министерство обороны Великобритании

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