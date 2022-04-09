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Факти / Україна

Ворог через Мелітополь намагається дістатись до Запоріжжя – Міноборони Британії

Ілля Нежигай редактор стрічки
Ворог через Мелітополь намагається дістатись до Запоріжжя – Міноборони Британії

Українські Збройні сили ведуть контрнаступ в Херсонській та Запорізькій областях, беручи участь в боях з ворожими силами РФ.

Це випливає з актуальної карти бойових дій за 9 квітня, яку опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.

На Півночі, з територій Київської, Сумської та Чернігівської областей російські війська вже повністю виведені з території України до Білорусі та РФ.

Наразі бої йдуть на території Луганської, Харківської, Херсонської, Донецької та півдні Запорізької областей.

ЗСУ чинять контрнаступ з Миколаївської та Запорізької областей, що спрямований на Херсонщину.

На Харківщині ворог оминув обласний центр та оминувши місто Ізюм наступає в напрямку Краматорська.

З території тимчасово окупованого Криму та південного напрямку ворог наступає на Маріуполь через Бердянськ, а через території Мелітополя ворог йде в напрямку Запоріжжя.

При цьому Маріуполь й надалі залишається в оточенні, де йдуть важкі бої, захисники України не здали місто.

Частина територій Запорізької,  Харківської та Донецької областей позначена як “спірна територія”, де ведуться сил українського захисту з ворожими силами окупанта.

Дивіться також інтерактивну карту бойових дій в Україні, що оновлюється щоденно.

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії

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