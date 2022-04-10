Военные и власти оценили, есть ли вероятность повторного нападения российских агрессоров на Киев, а также – можно ли киевлянам уже возвращаться домой, не беспокоясь о своей безопасности.

Минобороны

Замминистра обороны Анна Маляр заявила в эфире национального телемарафона, что расслабляться в вопросе безопасности столицы пока рано. Она утверждает, что по данным Минобороны, Киев остается главной целью российских захватчиков.

– Мы понимаем, что ключевая цель – это Киев. И город сегодня в надежной обороне, огромное количество теробороны и другие подразделения Вооруженных сил его защищают… Да, нам будет тяжело, но мы однозначно выстоим в этой борьбе, – отметила Маляр.

Патрульная полиция Киева

На странице ведомства в Facebook отмечается, что киевляне уже начали возвращаться домой, в столицу. Там призвали жителей не торопиться.

– Тысячи боеприпасов остаются несдетонированными после вражеских обстрелов. А еще рашисты, отступая, хаотично минируют все, что могут: детские игрушки, дома, детсады и даже свою брошенную технику. Так они пытаются нанести максимальный ущерб нашей стране, – говорится в обращении.

Патрульная полиция призвала киевлян возвращаться только после официального разрешения властей и подчеркнула, что нельзя пытаться разминировать взрывоопасные предметы своими руками.

Киевская ОВА

Глава Киевской ОВА Александр Павлюк подчеркнул, что ВСУ делают все возможное для защиты Киева от врага, однако нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Так, в официальном обращении ОВА сообщают, что РФ может повторить попытку наступления на Киев с целью его захвата после перегруппировки войск.

Также российские агрессоры продолжают обстреливать город ракетами, он может снова подвергаться авиаударам.

Еще одной сложностью является то, что в Киеве и его окрестностях все еще есть риск подорваться на мине – разминирование территорий продолжается.

В ОВА подчеркивают: в городе все еще могут оставаться российские диверсанты, 212 из них задержала полиция в течение марта.

Еще в Киеве орудуют мародеры и мошенники, которые подстроились под условия войны.

– Чем больше гражданского и незащищенного населения в городе, тем труднее работать военным, – резюмировали в военной администрации.

Там попросили подождать, пока в городе не станет действительно безопасно, и пообещали, что городские власти обязательно сообщат об этом.

ВСУ

Замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич подтвердил данные Минобороны о том, что Украина ожидает возможной повторной попытки наступления на столицу после перегруппировки войск Россией.

Грузевич заявил, что на территории Беларуси находится “достаточно сильная группировка” врага, хоть украинские войска и разбили треть войск, которые наступали с этого направления.

МВД

Глава МВД Денис Монастырский считает, что опасность повторного наступления войск РФ на украинскую столицу полностью исключать нельзя.

При этом он отметил, что из-за повреждения взлетных полос в аэропорту Гостомеля наступление РФ на Киев и высадка десанта являются невозможными.

Однако Министерство внутренних дел рассматривает разные “угрожающие сценарии”, а все силы готовятся “к любым сценариям в усиленном режиме”.

Офис президента

По данным советника главы ОП Алексея Арестовича, у РФ минимальные шансы на повторную попытку захватить Киев – он оценил их в 1%. При этом он уверен, что если РФ все же решится на наступление, агрессоры потерпят поражение.

США

Американский министр обороны Ллойд Остин подчеркивает: президент РФ Владимир Путин, “вероятно, отказался” от попытки захватить Киев, так как Россия переместила свое внимание на восток и юг Украины.

Однако Джейк Салливан – советник президента США по нацбезопасности – выразил мнение, что если РФ сможет захватить весь Донбасс, то она пойдет дальше, вглубь страны.

Также до сих пор остается риск воздушных и ракетных ударов как по Киеву, так и по другим крупным городам – Львову, Одессе и Харькову.

Фото: Александр Ткаченко в Telegram