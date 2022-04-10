Військові та влада оцінили, чи є ймовірність повторного нападу російських агресорів на Київ, а також – чи можна киянам повертатися додому, не турбуючись про свою безпеку.

Міноборони

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі національного телемарафону, що розслаблятися у питанні безпеки столиці поки що зарано. Вона стверджує, що, за даними Міноборони, Київ залишається головною метою російських загарбників.

– Ми розуміємо, що ключова мета – це Київ. І місто сьогодні у надійній обороні, величезна кількість тероборони та інші підрозділи Збройних сил його захищають… Так, нам буде тяжко, але ми однозначно вистоїмо у цій боротьбі, – зазначила Маляр.

Патрульна поліція Києва

На сторінці відомства у Facebook наголошується, що кияни вже почали повертатися додому до столиці. Там закликали мешканців не поспішати.

– Тисячі боєприпасів залишаються нездетонованими після ворожого обстрілу. А ще рашисти, відступаючи, хаотично мінують усе, що можуть: дитячі іграшки, будинки, дитсадки і навіть свою покинуту техніку. Так вони намагаються завдати максимальної шкоди нашій країні, – йдеться у зверненні.

Патрульна поліція закликала киян повертатися лише після офіційного дозволу влади та наголосила, що не можна намагатися розмінувати вибухонебезпечні предмети своїми руками.

Київська ОВА

Голова Київської ОВА Олександр Павлюк підкреслив, що ЗСУ роблять все можливе для захисту Києва від ворога, однак потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Так, в офіційному зверненні ОВА повідомляють, що РФ може повторити спробу наступу на Київ з метою його захоплення після перегрупування військ.

Також російські агресори продовжують обстрілювати місто ракетами, воно може знову зазнавати авіаударів.

Ще однією складністю є те, що у Києві та його околицях все ще є ризик підірватись на міні – розмінування територій триває.

В ОВА наголошують: у місті все ще можуть залишатися російські диверсанти, 212 із них затримала поліція протягом березня.

Ще у Києві орудують мародери та шахраї, які підлаштувалися під умови війни.

– Чим більше цивільного та незахищеного населення у місті, тим важче працювати військовим, – резюмували у військовій адміністрації.

Там попросили почекати, поки в місті не стане дійсно безпечно, і пообіцяли, що міська влада обов’язково повідомить про це.

ЗСУ

Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич підтвердив дані Міноборони про те, що Україна очікує на можливу повторну спробу наступу на столицю після перегрупування військ Росією.

Грузевич заявив, що на території Білорусі знаходиться “досить сильне угруповання” ворога, хоч українські війська і розбили третину військ, які наступали з цього напрямку.

МВС

Глава МВС Денис Монастирський вважає, що небезпеку повторного наступу військ РФ на українську столицю виключати не можна.

Водночас він зазначив, що через пошкодження злітних смуг до аеропорту Гостомеля наступ РФ на Київ і висадка десанту є неможливими.

Проте Міністерство внутрішніх справ розглядає різні “загрозливі сценарії”, а всі сили готуються “до будь-яких сценаріїв у посиленому режимі”.

Офіс президента

За даними радника голови ОП Олексія Арестовича, РФ має мінімальні шанси на повторну спробу захопити Київ – він оцінив їх в 1%. Водночас він упевнений, що якщо РФ все ж таки зважиться на наступ, агресори зазнають поразки.

США

Американський міністр оборони Ллойд Остін наголошує: президент РФ Володимир Путін, “ймовірно, відмовився” від спроби захопити Київ, оскільки Росія перемістила свою увагу на схід та південь України.

Проте Джейк Салліван – радник президента США з нацбезпеки – висловив думку, що якщо РФ зможе захопити весь Донбас, то вона йтиме далі, вглиб країни.

Також не припинено ризик повітряних та ракетних ударів як по Києву, так і по інших великих містах – Львову, Одесі та Харкову.

Фото: Олександр Ткаченко у Telegram