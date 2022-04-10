Моркови и капусты на 50 тыс. гривен: оккупанты украли из Фельдман-Экопарка овощи для животных

Под Харьковом солдаты “второй армии мира” украли из Фельдман-Экопарка овощи, заготовленные для животных. Общая стоимость коробок с капустой, морковью и свеклой составила более 50 тысяч гривен.

Как сообщил начальник ГУ ЧП в Харьковской области Владимир Тимошко, по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

– Жители Московии, вы дно. Вы обширная территория с очень маленьким мозгом и полным отсутствием чувств, кроме чувства вечного голода. Вы даже животных обокрали, не побрезговали морковью, свеклой, капустой. Вы слышите????? Морковью и капустой!, – эмоционально заявил Владимир Тимошко.

К своей публикации он также добавил выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст. 185 (Кража, совершенная в условиях военного положения) УК Украины.

– В начале апреля 2022 года лица, представившиеся “военнослужащими российской федерации”, тайно похитили пищу, а именно морковь, капусту и другие продукты питания общей стоимостью 50 тыс. гривен, заготовленные для кормления животных, находившихся на содержании в Эко- парка, – говорится в документе.

Отметим, что после начала полномасштабной войны РФ неоднократно обстреливала территорию Фельдман-Экопарка под Харьковом.

Уже 5 апреля руководитель Экопарка Александр Фельдман призвал волонтеров и владельцев других зоопарков спасти животных, которые после очередного обстрела РФ оказались без защиты и крыши над головой.

До начала войны коллекция Фельдман Экопарка насчитывала более 300 видов животных, в том числе медведи, львы и тигры.

Источник: Владимир Тимошко