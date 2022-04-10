Моркви і капусти на 50 тис. гривень: окупанти вкрали з Фельдман-Екопарку овочі для тварин

Під Харковом солдати “другої армії світу” вкрали з Фельдман-Екопарку овочі, що були заготовлені для тварин. Загальна вартість коробок із капустою, морквою та буряком склала понад 50 тис. гривень.

Як повідомив начальник ГУ НП в Харківській області Володимир Тимошко, за даним фактом вже порушено кримінальну справу.

– Жителі Московії, ви дно. Ви велика територія з дуже маленьким мозком і повною відсутністю почуттів, крім почуття вічного голоду. Ви навіть тварин обікрали, не погребували морквою, буряком, капустою. Ви чуєте????? Морквою і капустою!, – емоційно заявив Володимир Тимошко.

До своєї публікації він також додав витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) КК України.

– На початку квітня 2022 року особи, які представилися “військовослужбовцями російської федерації”, таємно викрали їжу, а саме моркву, капусту та інші продукти харчування загальною вартістю 50 тис. гривень, що були заготовлені для годування тварин, які перебували на утриманні в Еко-парку, – йдеться у документі.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни РФ неодноразово обстрілювала територію Фельдман-Екопарку, що під Харковом.

Вже 5 квітня керівник Екопарку Олександр Фельдман закликав волонтерів та власників інших зоопарків врятувати тварин, які після чергового обстрілу РФ опинилися без захисту і даху над головою.

До початку війни колекція Фельдман Екопарку налічувала понад 300 видів тварин, зокрема, ведмеді, леви й тигри.

Джерело: Володимир Тимошко