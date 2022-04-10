На Изюмщине российские оккупанты похитили известного украинского писателя и волонтера Владимира Вакуленко.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в настоящее время его местонахождение неизвестно.

По данным следствия, в конце марта 2022 года российские оккупанты, захватившие с. Капитовка Изюмского района, незаконно лишили свободы, похитили известного украинского писателя Владимира Вакуленко, долгое время занимавшегося волонтерской деятельностью.

Сейчас село Капитолевка продолжает находиться под оккупацией российских войск, а связь в населенном пункте на сегодняшний день отсутствует.

Досудебное расследование проводят следователи изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области.

Изюмской окружной прокуратурой Харьковской области осуществляется процессуальное руководство по ч. 1 ст. 146-1 (Похищение человека) УК Украины.

Перед этим об исчезновении писателя сообщила бывшая супруга писателя Ирина Новицкая.

– Вчера подтвердилось то, что я уже с конца марта подозревала. Владимира Вакуленко, изюмского волонтера и литератора, моего бывшего мужа и отца нашего сына, примерно неделю назад забрали по доносу либо российские воины, либо представители оккупационной мани-власти, — написала она в Фейсбуке.

Владимир Вакуленко — общественный деятель, автор 13 книг, с 2003 по 2006 год входил в изюмское литобъединение “Кремянец”, а в 2005-м был членом константиновского литобъединения “Прометей”. Известный как Владимир Вакуленко-К. Является лауреатом международной литературной премии имени Олеся Ульяненко, лауреатом Всеукраинского конкурса имени Леся Мартовича, лауреатом международного конкурса “Коронация слова”, а также награжден отличием “Серебряный трезубец” к 20-летию Независимости Украины по литературе достижения.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Iryna Novitska