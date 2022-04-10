Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 46 день войны
Убили Убили
177 детей
Ранили Ранили
>336 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Оккупанты похитили в Изюме украинского писателя и волонтера Владимира Вакуленко

Илья Нежигай редактор ленты
Оккупанты похитили в Изюме украинского писателя и волонтера Владимира Вакуленко

На Изюмщине российские оккупанты похитили известного украинского писателя и волонтера Владимира Вакуленко.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в настоящее время его местонахождение неизвестно.

По данным следствия, в конце марта 2022 года российские оккупанты, захватившие с. Капитовка Изюмского района, незаконно лишили свободы, похитили известного украинского писателя Владимира Вакуленко, долгое время занимавшегося волонтерской деятельностью.

Сейчас село Капитолевка продолжает находиться под оккупацией российских войск, а связь в населенном пункте на сегодняшний день отсутствует.

Досудебное расследование проводят следователи изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области.

Изюмской окружной прокуратурой Харьковской области осуществляется процессуальное руководство по ч. 1 ст. 146-1 (Похищение человека) УК Украины.

Перед этим об исчезновении писателя сообщила бывшая супруга писателя Ирина Новицкая.

– Вчера подтвердилось то, что я уже с конца марта подозревала. Владимира Вакуленко, изюмского волонтера и литератора, моего бывшего мужа и отца нашего сына, примерно неделю назад забрали по доносу либо российские воины, либо представители оккупационной мани-власти, — написала она в Фейсбуке.

Владимир Вакуленко — общественный деятель, автор 13 книг, с 2003 по 2006 год входил в изюмское литобъединение “Кремянец”, а в 2005-м был членом константиновского литобъединения “Прометей”. Известный как Владимир Вакуленко-К. Является лауреатом международной литературной премии имени Олеся Ульяненко, лауреатом Всеукраинского конкурса имени Леся Мартовича, лауреатом международного конкурса “Коронация слова”, а также награжден отличием “Серебряный трезубец” к 20-летию Независимости Украины по литературе достижения.

Читайте
В Изюме россияне обстреливают мирных жителей, чтобы обвинить в этом ВСУ – Генштаб

Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Iryna Novitska

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка