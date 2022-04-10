На Ізюмщині російські окупанти викрали відомого українського письменника та волонтера Володимира Вакуленко.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, наразі його місцезнаходження невідоме.

За даними слідства, в кінці березня 2022 року російські окупанти, які захопили с. Капитолівка Ізюмського району, незаконно позбавили волі, викрали відомого українського письменника Володимира Вакуленко, який тривалий час займався волонтерською діяльністю.

Наразі село Капитолівка продовжує перебувати під окупацією російських військ, а зв‘язок у населеному пункті на сьогодні відсутній.

Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво за ч. 1 ст. 146-1 (Викрадення людини) КК України.

Перед цим про зникнення письменника повідомила колишня дружина письменника Ірина Новицька.

– Учора підтвердилося те, що я вже від кінця березня підозрювала. Володимира Вакуленка, ізюмського волонтера та літератора, мого колишнього чоловіка і батька нашого сина, приблизно тиждень тому забрали за доносом або російські вояки, або представники окупаційної маня-влади, – написала вона у Фейсбуці.

Володимир Вакуленко — громадський діяч, автор 13 книжок, з 2003 по 2006 входив до ізюмського літоб’єднання “Крем’янець”, а у 2005-му був членом костянтинівського літоб’єднання “Прометей”. Відомий як Володимир Вакуленко-К. Є лауреатом міжнародної літературної премії імені Олеся Ульяненка, лауреатом Всеукраїнського конкурсу імені Леся Мартовича, лауреатом міжнародного конкурсу “Коронація слова”, а також нагороджений відзнакою “Срібний тризуб” до 20-ліття Незалежності України за літературні досягнення.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Фото: Iryna Novitska