Надобности в общей эвакуации жителей Харькова нет – председатель ОВА Синегубов

Необходимости и весомых оснований для общей эвакуации жителей города Харькова нет.

Об этом вечером 10 апреля заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

– Наши Вооруженные Силы крепко держат оборону Харькова, мы полностью владеем ситуацией, – заверил он.

В то же время, на территории Харьковской области эвакуация проводится из Лозовсково и Барвенковского районов. Под обстрелами 10 апреля оказались такие населенные пункты, как Балаклея, Песочин, Золочев и Дергачи.

По официальным данным Харьковской ОВА, за воскресенье, 10 апреля, в результате рашистских обстрелов 10 жителей области (среди них — один ребенок) погибли, еще 11 — получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, активная фаза боевых действий продолжается вблизи города Изюм. Как заявил Олег Синегубов, минувшей ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и удерживают позиции.

Таким образом, украинские защитники блокируют шансы рашистов перенаправить свои силы на Донбасс.

Фото: Олег Синегубов