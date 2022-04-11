Потреби у загальній евакуації мешканців Харкова немає – голова ОВА Синєгубов

Необхідності та вагомих підства для загальній евакуації мешканців міста Харків немає.
Про це ввечері 10 квітня заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
– Наші Збройні Сили міцно тримають оборону Харкова, ми повністю володіємо ситуацією, – запевнив він.
Водночас на території Харківської області евакуація проводиться з Лозівського та Барвінківського районів. Під обстрілами 10 квітня опинилися такі населені пункти, як Балаклія, Пісочин, Золочів і Дергачі.
За офіційними даними Харківської ОВА, за неділю, 10 квітня, внаслідок рашистських обстрілів 10 мешканців області (серед них – одна дитина) загинули, ще 11 – зазнали травм різного ступеня важкості.
Окрім цього, активна фаза бойових дій триває поблизу міста Ізюм. Як заявив Олег Синєгубов, минулої ночі ЗСУ знищили колону ворожих танків та тримають позиції.
У такий спосіб українські захисники блокують шанси рашистів перенаправити свої сили на Донбас.
Фото: Олег Синєгубов