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Факти / Україна

Потреби у загальній евакуації мешканців Харкова немає – голова ОВА Синєгубов

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Олег Синєгубов

Необхідності та вагомих підства для загальній евакуації мешканців міста Харків немає.

Про це ввечері 10 квітня заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– Наші Збройні Сили міцно тримають оборону Харкова, ми повністю володіємо ситуацією, – запевнив він.

Водночас на території Харківської області евакуація проводиться з Лозівського та Барвінківського районів. Під обстрілами 10 квітня опинилися такі населені пункти, як Балаклія, Пісочин, Золочів і Дергачі.

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За офіційними даними Харківської ОВА, за неділю, 10 квітня, внаслідок рашистських обстрілів 10 мешканців області (серед них – одна дитина) загинули, ще 11 – зазнали травм різного ступеня важкості.

Окрім цього, активна фаза бойових дій триває поблизу міста Ізюм. Як заявив Олег Синєгубов, минулої ночі ЗСУ знищили колону ворожих танків та тримають позиції.

У такий спосіб українські захисники блокують шанси рашистів перенаправити свої сили на Донбас.

Фото: Олег Синєгубов

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