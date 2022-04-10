РФ принудительно выдала депортированным украинцам 12 тыс. паспортов – Денисова

После принудительной депортации на территорию РФ страна-агрессор начали выдавать гражданам Украины российские паспорта – таких уже 12 тыс., сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

– Путем запугивания наиболее уязвимых категорий лиц – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров властями агрессора было получено от них почти 14 тыс. заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тыс. паспортов, – написала она в соцсети.

По ее словам, таким образом Россия пытается принудительно интегрировать население Украины в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство.

– Насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, – отмечает Денисова.

Поэтому омбудсмен обратилась к ООН и ОБСЕ с просьбой учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине.