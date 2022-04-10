РФ примусово видала депортованим українцям 12 тис. паспортів – Денісова

Після примусової депортації на територію РФ країна-агресор почали видавати громадянам України російські паспорти – таких уже 12 тис., повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

– Шляхом залякування найбільш вразливих категорій осіб – жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів владою агресора було отримано від них майже 14 тис. заяв про прийом до громадянства Росії та видано 12 тис. паспортів, – написала вона у соцмережі.

За її словами, таким чином Росія намагається примусово інтегрувати населення України у російський політичний, економічний і гуманітарний простір.

– Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні, вона суперечить принципам і нормам міжнародного права та є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, – наголошує Денісова.

Тому омбудсмен звернулася до ООН та ОБСЄ з проханням врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні.