С начала полномасштабной войны России против Украины пострадали более 513 детей. Как сообщили в Офисе генпрокурора, 177 детей погибли, еще более 336 получили ранения.

Но даже эти цифры не окончательные, поскольку количество погибших и пострадавших еще пытаются установить в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Сейчас больше всего детей пострадало в Донецкой области – 108, Киевской – 93, Харьковской – 76, Черниговской – 51, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Ювенальные прокуроры установили, что 4 марта в селе в Нежинском районе Черниговской области 14-летний подросток с братом шли в магазин и увидели, как оккупанты его грабят. Мальчишки начали убегать и были расстреляны в спину военнослужащими РФ из автоматического оружия. 14-летний мальчик погиб на месте, а его брат был ранен.

8 апреля в результате обстрела гражданского автомобиля на дороге вблизи села Карьерное Бериславского района в Херсонской области получили ранения трое детей.

Также 8 апреля в поселке в Днепропетровской области 3-летний ребенок получил минно-взрывные травмы в результате обстрелов российскими военными.

9 апреля из-за артиллерийских обстрелов жилого массива города Угледар Донецкой области получил ранения 9-летний ребенок.

Также в Офисе генпрокурора добавили, что с начала полномасштабной войны России против Украины в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведений, 87 из них разрушены полностью.