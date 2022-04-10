Зеленский: Мариуполь – сердце этой войны, оно бьется, а мы воюем

Мариуполь – это сердце сегодняшней полномасштабной войны. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции.

Об этом в интервью APNews сообщил президент Владимир Зеленский.

– Мариуполь – это сердце этой войны сегодня. Оно бьется – мы воюем. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции. Они (защитники Мариуполя, – Ред.) – люди, которые оттянули на себя большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче она будет на Востоке государства. И наши позиции будут более крепкими в ООС, — объяснил глава государства.

Также Владимир Зеленский добавил: если у Украины будут более крепкие позиции, то за столом переговоров с Россией у нас будут преимущества.

Мариуполь героически оборонятся от российских захватчиков с начала полномасштабной войны России против Украины.

Как недавно сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, под украинским контролем остаются Приморский район, часть Левобережного в районе Азовстали, побережье от Азовстали до порта, сам порт и собственно территории заводов.

Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм.