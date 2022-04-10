Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 46 день войны
Убили Убили
177 детей
Ранили Ранили
>336 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Зеленский: Мариуполь – сердце этой войны, оно бьется, а мы воюем

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Володимир Зеленський

Мариуполь – это сердце сегодняшней полномасштабной войны. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции.

Об этом в интервью APNews сообщил президент Владимир Зеленский.

– Мариуполь – это сердце этой войны сегодня. Оно бьется – мы воюем. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции. Они (защитники Мариуполя, – Ред.) – люди, которые оттянули на себя большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче она будет на Востоке государства. И наши позиции будут более крепкими в ООС, — объяснил глава государства.

Также Владимир Зеленский добавил: если у Украины будут более крепкие позиции, то за столом переговоров с Россией у нас будут преимущества.

Мариуполь героически оборонятся от российских захватчиков с начала полномасштабной войны России против Украины.

Как недавно сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, под украинским контролем остаются Приморский район, часть Левобережного в районе Азовстали, побережье от Азовстали до порта, сам порт и собственно территории заводов.

Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка