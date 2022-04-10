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Факти / Україна

Зеленський: Маріуполь – серце цієї війни, воно б’ється, а ми воюємо

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Володимир Зеленський

Маріуполь – це серце сьогоднішньої повномасштабної війни. Якщо воно перестане битися, у нас будуть більш слабкі позиції.

Про це в інтервю для APNews повідомив президент Володимир Зеленський.

– Маріуполь – серце цієї війни сьогодні. Воно бється – ми воюємо. Якщо воно перестане битися, у нас будуть більш слабкі позиції. Вони (захисники Маріуполя, – Ред.) – люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога. Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцнішою вона буде на Сході держави. І наші позиції будуть більш міцними в ООС, – пояснив глава держави.

Також Володимир Зеленський додав: якщо в України будуть більш міцні позиції, то за столом переговорів з Росією у нас будуть переваги.

Маріуполь героїчно обороняться від російських загарбників від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як нещодавно повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, під українським контролем залишаються Приморський район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсталі до порту, сам порт і власне території заводів.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм.

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Фото: Офіс президента

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