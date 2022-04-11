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Факты / Украина

Приват24 все еще “лежит”: в банке объяснили причину

Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Приватбанк

В ПриватБанке заявили о продолжении регламентных работ в сервисе Приват24, которые должны были завершиться еще в 8 утра 11 апреля. Об изменениях сообщили на официальной Facebook-странице банка.

— Продолжаем регламентные работы по Приват24. К сожалению, настройки требуют больше времени, чем мы планировали в начале работ, — рассказали в компании.

Чем конкретно занимаются во время плановых работ — не сообщается. Так, о временных изменениях заявили еще вчера, предупредив пользователей о проблемах с доступом к Приват24 с 23.00 до 8.00 понедельника.

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Клиенты банка отреагировали на ситуацию, указывая, что проблема наблюдается не только с приложением Приват24, но и с сайтом. В компании добавили, что карточки работают на выдачу денег и с расчетами за услуги.

Приват24 — это сервис для интернет-банкинга, который принадлежит ПриватБанку.

Возможно, случившееся связано со сбоем Приват24 31 марта, из-за которого пользователи не могли авторизоваться в сервисе. Причем проблема наблюдалась не у всех клиентов, а у некоторых.

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Фото: Depositphotos

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