У ПриватБанку заявили про продовження регламентних робіт у сервісі Приват24, які мали закінчитися ще о 8 ранку 11 квітня. Про зміни повідомили офіційно на Facebook-сторінці банку.

– Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагають більше часу, ніж ми планували на початку робіт, – розповіли в компанії.

Чим конкретно займаються під час планових робіт – не повідомляється. Так, про тимчасові зміни заявили ще вчора, попередивши користувачів про проблеми з доступом до Приват24 з 23.00 до 8.00 понеділка.

Клієнти банку відреагували на ситуацію, заявивши, що проблема спостерігається не лише із додатком Приват24, а й із сайтом. У компанії додали, що картки працюють на видачу грошей та з розрахунками за послуги.

Приват24 – це сервіс для інтернет-банкінгу, що належить ПриватБанку.

Можливо, те, що наразі відбувається, пов’язано зі збоєм Приват24 31 березня, через який користувачі не могли авторизуватися в сервісі. Причому проблема спостерігалася не в усіх клієнтів, а в деяких.