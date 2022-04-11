На всех линиях защиты Кривого Рога Днепропетровской области сейчас укрепляется оборона.
Работы продолжаются даже в 50-60 километрах от города, то есть уже в Херсонской области.
– Наша задача неизменна – не пустить врага в город, а также на расстояние, из которого возможна стрельба системами залпового огня Град, – сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
В настоящее время враг оттеснен к периметру Херсонской области. В освобожденных населенных пунктах соседнего региона Криворожская военная администрация помогает налаживать жизнь.
Российские военные пытаются контратаковать и ведут бои, однако Вооруженные силы Украины уничтожают живую силу и технику противника.
– Оккупационных войск на территории Криворожского района и Днепропетровской области нет. Ситуация контролируется ВСУ и военной администрацией.
В городе полностью работает вся инфраструктура и предприятия. Если враг думал нас напугать или психологически сломать, то это ему не удалось и не удастся, – уверяет Александр Вилкул.
Напомним, что 10 апреля армия РФ нанесла десять ракетных ударов по Днепропетровской области.
В результате почти полностью уничтожен гражданский аэропорт в Днепре. Ранены шестеро спасателей, один из них – в тяжелом состоянии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 47-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Вилкул