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Факты / Украина

Помешать обстрелу города из Градов: в Кривом Роге укрепляют оборону

Татьяна Забожко редактор ленты
Помешать обстрелу города из Градов: в Кривом Роге укрепляют оборону

На всех линиях защиты Кривого Рога Днепропетровской области сейчас укрепляется оборона.

Работы продолжаются даже в 50-60 километрах от города, то есть уже в Херсонской области.

– Наша задача неизменна – не пустить врага в город, а также на расстояние, из которого возможна стрельба системами залпового огня Град, – сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

В настоящее время враг оттеснен к периметру Херсонской области. В освобожденных населенных пунктах соседнего региона Криворожская военная администрация помогает налаживать жизнь.

Российские военные пытаются контратаковать и ведут бои, однако Вооруженные силы Украины уничтожают живую силу и технику противника.

Оккупационных войск на территории Криворожского района и Днепропетровской области нет. Ситуация контролируется ВСУ и военной администрацией.

В городе полностью работает вся инфраструктура и предприятия. Если враг думал нас напугать или психологически сломать, то это ему не удалось и не удастся, – уверяет Александр Вилкул.

Напомним, что 10 апреля армия РФ нанесла десять ракетных ударов по Днепропетровской области.

В результате почти полностью уничтожен гражданский аэропорт в Днепре. Ранены шестеро спасателей, один из них – в тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 47-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Вилкул

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Фото: Getty Images

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