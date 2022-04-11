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Факти / Україна

Завадити обстрілу міста з Градів: у Кривому Розі зміцнюють оборону

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Завадити обстрілу міста з Градів: у Кривому Розі зміцнюють оборону

На всіх лініях захисту Кривого Рогу Дніпропетровської області нині зміцнюють оборону.

Роботи тривають навіть за 50-60 кілометрів від міста, тобто вже в Херсонській області.

– Наше завдання незмінне – не пустити ворога до міста, а також на відстань, з якої можлива стрілянина системами залпового вогню Град, – повідомив очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Нині ворога відтіснено до периметру Херсонської області. У звільнених населених пунктах сусіднього регіону Криворізька військова адміністрація допомагає налагоджувати життя.

Російські військові намагаються контратакувати та ведуть бої, однак Збройні сили України знищують живу силу та техніку противника.

Окупаційних військ на території Криворізького району та Дніпропетровської області немає. Ситуація контролюється ЗСУ та військовою адміністрацією.

У місті повністю працює вся інфраструктура та підприємства. Якщо ворог думав нас налякати чи психологічно зламати, то це йому не вдалось і не вдасться, – запевняє Олександр Вілкул.

Нагадаємо, що 10 квітня армія РФ завдала десять ракетних ударів по Дніпропетровській області.

Унаслідок цього майже повністю знищено цивільний аеропорт у Дніпрі. Поранено шістьох рятувальників, один із них – у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 47-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Вілкул

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Фото: Getty Images

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