Завадити обстрілу міста з Градів: у Кривому Розі зміцнюють оборону

На всіх лініях захисту Кривого Рогу Дніпропетровської області нині зміцнюють оборону.

Роботи тривають навіть за 50-60 кілометрів від міста, тобто вже в Херсонській області.

– Наше завдання незмінне – не пустити ворога до міста, а також на відстань, з якої можлива стрілянина системами залпового вогню Град, – повідомив очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Нині ворога відтіснено до периметру Херсонської області. У звільнених населених пунктах сусіднього регіону Криворізька військова адміністрація допомагає налагоджувати життя.

Російські військові намагаються контратакувати та ведуть бої, однак Збройні сили України знищують живу силу та техніку противника.

– Окупаційних військ на території Криворізького району та Дніпропетровської області немає. Ситуація контролюється ЗСУ та військовою адміністрацією. У місті повністю працює вся інфраструктура та підприємства. Якщо ворог думав нас налякати чи психологічно зламати, то це йому не вдалось і не вдасться, – запевняє Олександр Вілкул.

Нагадаємо, що 10 квітня армія РФ завдала десять ракетних ударів по Дніпропетровській області.

Унаслідок цього майже повністю знищено цивільний аеропорт у Дніпрі. Поранено шістьох рятувальників, один із них – у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 47-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олександр Вілкул