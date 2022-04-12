На 48-е сутки полномасштабной войны в Украине армия РФ пытается завершить перегруппировку и переместить подразделения в Белгородскую и Воронежскую области, а авиацию перебазировать на аэродромы, близкие к восточным границам Украины.
Карта боевых действий в Украине на 11.04.2022
На Слобожанском направлении вражеские войска и далее частично блокируют Харьков, продолжаются боевые действия в районе Изюма.
Российские военные проводят воздушную разведку, чтобы выявить позиции подразделений войск ВСУ и определить маршруты их выдвижения.
На Донецком и Таврическом направлениях армия РФ ведет боевые действия, удерживая определенные рубежи силами из состава Южного военного округа, и перемещает дополнительные подразделения.
Генеральный штаб ВСУ выявил признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах Мелитополя и Иловайска.
Вероятно, в дальнейшем враг будет пытаться взять под контроль Мариуполь, завладеть Попасной и вести наступление в Курахово, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.
Удерживают определенные рубежи российские военные и на Южнобужском направлении, а также не оставляют попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.
В акваториях Черного и Азовского морей вражеские корабельные группировки продолжают изолировать район ведения боевых действий, занимаются разведкой, огневой поддержкой сухопутных подразделений.
Остается угроза, отмечают в генштабе ВСУ, применения Россией ракетного вооружения.
На Волынском и Полесском направлениях российские военные активных действий не предпринимали. Изменений в положении и действиях их подразделений по этим направлениям не зафиксировано.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 48-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW