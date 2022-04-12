Карта бойових дій на 12.04.2022 – ситуація на фронті

На 48-му добу повномасштабної війни в Україні армія РФ намагається завершити перегрупування та перемістити підрозділи до Бєлгородської та Воронезької областей, а авіацію перебазувати на аеродроми, що близько до східних кордонів України.

Карта бойових дій в Україні на 11.04.2022

На Слобожанському напрямку ворожі війська і надалі частково блокують Харків, тривають бойові дії в районі Ізюма.

Російські військові проводять повітряну розвідку, щоб виявити позиції підрозділів військ ЗСУ та визначити маршрути їх висування.

На Донецькому і Таврійському напрямках армія РФ веде бойові дії, утримуючи визначені рубежі силами зі складу Південного військового округу, та переміщує додаткові підрозділи.

Генеральний штаб ЗСУ виявив ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах Мелітополя та Іловайська.

Імовірно, в подальшому ворог намагатиметься взяти під контроль Маріуполь, заволодіти Попасною та вести наступ у напрямку Курахового, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Утримують визначені рубежі російські військові і на Південнобузькому напрямку та не полишають спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів ворожі корабельні угруповання продовжують ізолювати район ведення бойових дій, займаються розвідкою, вогневою підтримкою сухопутних підрозділів.

Триває загроза, зазначають у генштабі ЗСУ, щодо застосування Росією ракетного озброєння.

На Волинському та Поліському напрямках російські військові активних дій не проводили. Змін в положенні та діях їхніх підрозділів на цих напрямках не зафіксовано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 48-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW