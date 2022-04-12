В Луганске оккупанты объявили мобилизацию — мужчин вылавливают прямо на улице

Российские оккупанты объявили в Луганске очередную волну мобилизации мужчин в возрасте до 65 лет. Они вылавливают их на улице, проводят рейды и принудительно отправляют в военкоматы.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, обнародовав соответствующее видео.
– Если догнали, то мобилизовали. Оккупанты охотятся на мужчин. Они прячутся в квартирах, не поднимают трубку из незнакомых номеров. Оккупанты в прямом смысле бегают за мужчинами, чтобы отправить их на войну против Украины, — отметил он.
Сергей Гайдай добавил, что оккупанты проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам. Также мобилизация грозит студентам последних курсов.
На днях Главное управление разведки Украины сообщило, что в ОРДЛО началась мобилизация даже лиц, вообще не подлежащих призыву.
Прежде всего, это касается работников стратегических предприятий, у которых до сих пор была бронь, а также сотрудников, обслуживающих электрические сети.